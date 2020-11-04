Göztepe’ye terapi

İzmir’deki deprem felaketi sonucunda Alanya maçı ertelenen Göztepe’de İlhan Palut, moralsiz olduğu gözlenen takımını Erzurum maçına motive etmeye çalışıyor
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 00:34Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu Alanyaspor maçı ertelenen ve iki taraftarı enkaz altında kalarak vefat eden Göztepe, deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçına odaklandı. Hazırlıklarını sürdüren sarı- kırmızılılarda teknik ekip ve oyuncuların deprem nedeniyle moralsiz oldukları gözlendi. Teknik direktör İlhan Palut'un futbolcularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve takımı motive etmeye çalıştığı bildirildi. İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Alpaslan Öztürk ve orta saha Napoleoni'nin Erzurumspor maçında büyük ihtimalle oynayamayacağı ifade edildi.