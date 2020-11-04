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’ye terapi

’deki felaketi sonucunda Alanya maçı ertelenen ’de , moralsiz olduğu gözlenen takımını Erzurum maçına motive etmeye çalışıyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 00:34 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Göztepe’ye terapi
'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki sonucu Alanyaspor maçı ertelenen ve iki taraftarı enkaz altında kalarak vefat eden , deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçına odaklandı. Hazırlıklarını sürdüren sarı- kırmızılılarda teknik ekip ve oyuncuların deprem nedeniyle moralsiz oldukları gözlendi. Teknik direktör 'un futbolcularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve takımı motive etmeye çalıştığı bildirildi. İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper ve orta saha Napoleoni'nin Erzurumspor maçında büyük ihtimalle oynayamayacağı ifade edildi.
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