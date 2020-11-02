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'deki depremde hayatlarını kaybedenleri andı!

ekiplerinden bugün çıktığı idmanda, 'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı. Göztepeli futbolcular, kulüpte staj yapan ve sarı-kırmızılı taraftar 'in fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı. | İzmir depremi haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 12:00
Göztepe İzmir'deki depremde hayatlarını kaybedenleri andı!

ekiplerinden 'nin teknik ekibi ve futbolcuları 'de depremde hayatlarını kaybedenleri andı. Adnan Süvari Tesislerindeki antrenman sahasının kenarına asılan "Geçmiş olsun İzmir, başımız sağ olsun" yazılı pankartta depremde hayatlarını kaybeden bir dönem Göztepe'de staj yapan ve sarı-kırmızılı taraftar 'in fotoğrafları yer aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet idman önceside pankartın önüne karanfil bıraktı. Göztepe Kulübü Twitter hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

'Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık.' Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.



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