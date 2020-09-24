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'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'li savunma oyuncusu 'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:10
Göztepe Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

'e 4 puanla başlayan , transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşma sağladığı 'li savunma oyuncusu 'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1996 doğumlu defans oyuncusu Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

21 Nisan 1996 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelen Marko, Leotar takımında profesyonel olduktan sonra sırasıyla Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue takımlarında forma giydi.

Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli formayı terleten Marko 3 kez ise A forması ile sahada yer alma başarısı gösterdi.

Marko Mihojevic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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