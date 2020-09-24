Göztepe Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'e 4 puanla başlayan Göztepe, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşma sağladığı Bosna Hersek'li savunma oyuncusu Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1996 doğumlu defans oyuncusu Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

21 Nisan 1996 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelen Marko, Leotar takımında profesyonel olduktan sonra sırasıyla Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue takımlarında forma giydi.

Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli formayı terleten Marko 3 kez ise A Milli Takım forması ile sahada yer alma başarısı gösterdi.

Marko Mihojevic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.