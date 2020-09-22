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Gerson atağı

, geçtiğimiz sezon A.Gücü’nde forma giyen ’i kiralamak için ’le görüşmelere start verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Gerson atağı

Son olarak 'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4'e çıkaran , gözünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü forması giyen için harekete geçti. Teknik direktör İlhan Palut'un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin Rodrigues'in kulübü olan 'le temaslara başladığı vurgulandı.

11 MAÇTA 6 GOL ATTI
Ankaragücü'nde geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısında 11 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon bitiminde Dinamo Kiev'e dönen Rodrigues, temsilcisinde 4 maça çıktı. Kariyerine Lüksemburg'un Racing takımında başlayan Rodrigues, 'da Telstar, Moldova'da Sheriff, 'da Iwata'da oynayıp 2 milyon euro'ya Kiev'e olmuştu.

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