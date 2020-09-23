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Guilherme yolda

, Fırtına’da lige kötü başlayan Brezilyalı Guilherme için bordo-mavililerle anlaştı. 29 yaşındaki maestroyla pazarlık sürerken, imzaların yakın olduğu öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:44 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Guilherme yolda

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ilk iki haftada 4 puan toplayan , transferde de önemli bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin transferi için önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi. Göztepe Başkanı 'in, sambacı maestronun transferi konusunda bordo-mavililerle her konuda anlaşma sağladığı vurgulandı. ekibiyle tüm pürüzleri gideren sarı-kırmızılı kurmayların, Guilherme ile pazarlık masasında olduğu ve transferin her an bitebileceği bildirildi.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENDİ
Sezona kötü başlayan ve performansıyla eleştirilen 29 yaşındaki orta saha, gözden düşmüştü. Kendisine kulüp bulması söylenen Guilherme'ye Göztepe talip oldu. Karadeniz ekibinden geçen sezonun 2. yarısı için 450 bin euro garanti ücret kazanan, bu sezon için ise 1.1 milyon kazanacak tecrübeli futbolcunun, Ege temsilcisinden de aynı rakamı istediği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılılar, bu talebi kabul etmezken, oyuncunun bu kez yıllık ücretinin yarısını Trabzon'un karşılamasını talep ettiği belirtildi. Pazarlıklar sürerken, imza atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.

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