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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'e geçer not

Tripic'e geçer not

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren ’de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen ’in takımda kalacağı öğrenildi.

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren 'de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen 'in takımda kalacağı öğrenildi. Şu ana kadar 4 takviye yapıp transfer döneminde ses siz kalan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İlhan Palut'un Hırvat asıllı Norveçli futbolcunun kalması yönünde rapor verdiği bildirildi. Öte yandan Palut'un yönetimden en az 5 takviye istediği bildirildi.
  1. 5.9.2020
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