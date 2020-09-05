Galatasaray'ın yıldızlarına Göztepe kancası! İşte o isimler
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, transferde gözünü kararttı! İzmir ekibi, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Şener Özbayraklı'ya talip oldu. İşte detaylar...
Süper Lig ekibi Göztepe, ses getirecek bir transfer harekatına başlıyor. Kanat ve savunmaya takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızlara talip oldu.
Yeni Asır'ın haberine göre Göz-Göz, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu Yunus Akgün ve Nijeryalı Jesse Sekidika'yı gündemine aldı. G.Saray'la 2 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yazan Göztepe, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Göz-Göz sağ bek transferi için de Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. Şener için de Galatasaray'la görüşmeler sürerken, İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı Denizli maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yıldızlarına Göztepe kancası! İşte o isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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