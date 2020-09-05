Galatasaray'ın yıldızlarına Göztepe kancası! İşte o isimler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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'ın yıldızlarına kancası! İşte o isimler

Galatasaray'ın yıldızlarına Göztepe kancası! İşte o isimler

Son dakika haberi... 'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , transferde gözünü kararttı! ekibi, 'ın gözden çıkardığı Jimmy Durmaz, , ve 'ya talip oldu. İşte detaylar...

ekibi , ses getirecek bir harekatına başlıyor. Kanat ve savunmaya takviye yapmak isteyen ekibi, 'ın gözden çıkardığı yıldızlara talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre Göz-Göz, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu ve Nijeryalı 'yı gündemine aldı. G.Saray'la 2 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yazan Göztepe, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Göz-Göz sağ bek transferi için de 'yı gündemine aldı. Şener için de Galatasaray'la görüşmeler sürerken, İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.

  1. 05.09.2020
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