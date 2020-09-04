Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo ile sözleşmesi sona eren ve ismi eski takımı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2020/21 sezonu adına hazırlıklarını sürdüren Göztepe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.
Orta sahada Castro, Serdar ve Borges gibi yıldız isimlerini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Deportivo ile sözleşmesi sona eren Emre Çolak'ı gündemine aldı.
Uzun yıllar alt yapısından yetiştiği Galatasaray'da oynayan ve 4 yıldır yurtdışında top koşturan Çolak da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
İŞTE YAPILAN TEKLİF
Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir ekibinde yönetim, bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin euro'luk teklifte bulundu. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konular üzerinde konuşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Deportivo formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Emre Çolak, 2 kez fileleri havalandırdı.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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