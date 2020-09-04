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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Göztepe Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...

'e dönüyor! derken...

Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...

ekiplerinden , Deportivo ile sözleşmesi sona eren ve ismi eski takımı ile anılan milli futbolcu 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2020/21 sezonu adına hazırlıklarını sürdüren 'den flaş bir hamlesi geldi.

Orta sahada Castro, Serdar ve Borges gibi yıldız isimlerini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Deportivo ile sözleşmesi sona eren 'ı gündemine aldı.

Uzun yıllar alt yapısından yetiştiği 'da oynayan ve 4 yıldır yurtdışında top koşturan Çolak da 'ye dönmeye sıcak bakıyor.

İŞTE YAPILAN TEKLİF

Yeni Asır'ın haberine göre; ekibinde yönetim, bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin euro'luk teklifte bulundu. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konular üzerinde konuşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Deportivo formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Emre Çolak, 2 kez fileleri havalandırdı.

  1. 04.09.2020
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