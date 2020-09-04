Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...

2020/21 sezonu adına hazırlıklarını sürdüren Göztepe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.

Orta sahada Castro, Serdar ve Borges gibi yıldız isimlerini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Deportivo ile sözleşmesi sona eren Emre Çolak'ı gündemine aldı.

Uzun yıllar alt yapısından yetiştiği Galatasaray'da oynayan ve 4 yıldır yurtdışında top koşturan Çolak da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

İŞTE YAPILAN TEKLİF

Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir ekibinde yönetim, bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin euro'luk teklifte bulundu. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konular üzerinde konuşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Deportivo formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Emre Çolak, 2 kez fileleri havalandırdı.