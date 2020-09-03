Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti
Göztepe, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’un 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı.
Göztepe, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı.
İrfan Can, Göztepe'ye imza atmak için Adanaspor kampından da ayrıldı. Turuncu-beyazlılarla kontratı bu sezon bitecek olan 1.93 boyundaki genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken, kalesinde ise 33 gol gördü. Dünya
- 3.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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