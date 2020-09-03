Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti

Göztepe, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı.

İrfan Can, Göztepe'ye imza atmak için Adanaspor kampından da ayrıldı. Turuncu-beyazlılarla kontratı bu sezon bitecek olan 1.93 boyundaki genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken, kalesinde ise 33 gol gördü. Dünya