Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Göztepe Göztepe'ye 1. Lig’den kaleci

'ı transfer etti

Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti

, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’un 22 yaşındaki kalecisi ile anlaşma sağladı.

, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un 22 yaşındaki kalecisi ile anlaşma sağladı.

İrfan Can, Göztepe'ye imza atmak için Adanaspor kampından da ayrıldı. Turuncu-beyazlılarla kontratı bu sezon bitecek olan 1.93 boyundaki genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken, kalesinde ise 33 gol gördü. Dünya

  1. 3.9.2020
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