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23 Ağustos 2020, Pazar
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Gerson geliyor

Gerson geliyor

İlk transferini Nijeryalı Brown Ideye ile gerçekleştiren , geçen sezon ’nde oynayan 25 yaşındaki santrforu kadroya katmayı hedefliyor.

transferde sessizliğini bozduktan sonra taarruza devam ediyor. Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna katan Göztepe, geçen sezonu 'nde geçiren Gerson Rodrigues'i almak istiyor. Bonservisi 'de bulunan 25 yaşındaki Portekizli santrforun menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı öğrenildi. Yıldız golcüyü kiralamak isteyen yönetim, ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Hafta içinde D. Kiev ile ilk toplantının yapılacağı kaydedildi. 250 bin euro'luk bedel hazırlandı.

23 MAÇTA 8 GOL
2019'da Japon ekibi Jubilo Iwata'dan 2 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e katılan Gerson, ocak 2020'de Ankaragücü'ne kiralanmıştı. Geçen sezon 'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Gerson toplamda 23 maçta 8 gol, 2 asist yaptı. Gerson takım arkadaşıyla kavga ettiği için önce kadro dışı bırakılmış ardından sözleşmesi feshedilmişti. Hızı ve şutlarıyla dikkat çeken Gerson, Ankaragücü'nün topladığı puanlarda önemli rol oynamıştı. Gerson'un ekibine çok sıcak baktığı ve gelmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

  1. 23.8.2020
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