Gerson geliyor
İlk transferini Nijeryalı Brown Ideye ile gerçekleştiren Göztepe, geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan 25 yaşındaki santrforu kadroya katmayı hedefliyor.
Göztepe transferde sessizliğini bozduktan sonra taarruza devam ediyor. Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna katan Göztepe, geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren Gerson Rodrigues'i almak istiyor. Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan 25 yaşındaki Portekizli santrforun menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı öğrenildi. Yıldız golcüyü kiralamak isteyen yönetim, Ukrayna ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Hafta içinde D. Kiev ile ilk toplantının yapılacağı kaydedildi. 250 bin euro'luk bedel hazırlandı.
23 MAÇTA 8 GOL
2019'da Japon ekibi Jubilo Iwata'dan 2 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e katılan Gerson, ocak 2020'de Ankaragücü'ne kiralanmıştı. Geçen sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Gerson toplamda 23 maçta 8 gol, 2 asist yaptı. Gerson takım arkadaşıyla kavga ettiği için önce kadro dışı bırakılmış ardından sözleşmesi feshedilmişti. Hızı ve şutlarıyla dikkat çeken Gerson, Ankaragücü'nün topladığı puanlarda önemli rol oynamıştı. Gerson'un İzmir ekibine çok sıcak baktığı ve gelmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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