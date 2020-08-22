Göztepe'den çifte atak! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekiplerden Göztepe'de, Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu transferin ardından hız kesmeyen İzmir ekibi iki ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Transferde son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spahic ile Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spahic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz-Göz'ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi.
Futbol yaşamına Kızılyıldız'da başlayan 27 yaşındaki Uros Spahic, Fransa'nın Toulouse ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. 2018-2019 sezonunda Krasnodar'a transfer olan tecrübeli savunmacı 11 defa da Sırbistan Milli Takımı'nın formasını terletti. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. Deneyimli oyuncu son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye'nin yanı sıra Kocaelispor'dan Burak ve Hatayspor'dan Kubilay'ı renklerine bağlamıştı.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'den çifte atak! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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