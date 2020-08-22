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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'den çifte atak! ...

Göztepe'den çifte atak! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekiplerden 'de, Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu transferin ardından hız kesmeyen ekibi iki ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Transferde son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Rusya'da forması giyen stoper ile Fenerbahçe'den ayrılan için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spahic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz-Göz'ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi.

Futbol yaşamına Kızılyıldız'da başlayan 27 yaşındaki Uros Spahic, Fransa'nın Toulouse ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. 2018-2019 sezonunda Krasnodar'a olan tecrübeli savunmacı 11 defa da Sırbistan 'nın formasını terletti. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. Deneyimli oyuncu son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye'nin yanı sıra Kocaelispor'dan Burak ve Hatayspor'dan Kubilay'ı renklerine bağlamıştı.

  1. 22.08.2020
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