Palut 7 transfer daha istiyor
Kocaeli'den Burak, Hatay'dan Kubilay ve Aris'ten Nijeryalı Ideye'yi alan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi.
Kocaeli'den Burak, Hatay'dan Kubilay ve Aris'ten Nijeryalı Ideye'yi alan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Afyon'da kamptaki takımın durumundan memnun olduğunu vurgulayan genç hoca, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet almak istiyoruz" bilgisini verdi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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