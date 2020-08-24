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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Palut 7 transfer daha istiyor

Palut 7 transfer daha istiyor

'den Burak, 'dan Kubilay ve Aris'ten 'yi alan 'de , en az 7 takviye yapacaklarını söyledi.

'den Burak, 'dan Kubilay ve Aris'ten 'yi alan 'de , en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Afyon'da kamptaki takımın durumundan memnun olduğunu vurgulayan genç hoca, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet almak istiyoruz" bilgisini verdi.

  1. 24.8.2020
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