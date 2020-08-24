Palut 7 transfer daha istiyor

Kocaeli'den Burak, Hatay'dan Kubilay ve Aris'ten Nijeryalı Ideye'yi alan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Afyon'da kamptaki takımın durumundan memnun olduğunu vurgulayan genç hoca, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet almak istiyoruz" bilgisini verdi.