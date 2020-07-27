Göztepe İlhan Palut’la yola devam kararı aldı
Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek sezonu 42 puanla 11’inci sırada tamamlayan Göztepe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı aldı.
Süper Lig'de son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11'inci sırada tamamlayan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı.
DHA'nın haberine göre, bugün teknik direktör İlhan Palut'la görüşen başkan Mehmet Sepil, yeni sezonda da genç çalıştırıcı ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan toplantıda transfere ve bütçeye ait detaylar konuşulmazken iki taraf da yola devam etmek istediklerini söyledi.
Görüşmenin ardından İzmir'den ayrılan İlhan Palut, Kurban Bayramı'ndan sonra kente gelecek. Palut'la hem resmi sözleşme imzalanacak hem de transfer için yol haritası belirlenecek.
24 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI
Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de Göztepe'de çalışan Palut, sarı-kırmızılılarda 24 lig maçına çıktı. Palut yönetimindeki Göztepe bu müsabakalardan 8 galibiyet çıkarırken, 10 kez yenildi. Göz-Göz 6 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Palut, ligin 30'uncu haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından görevi bırakmış ancak 43 yaşındaki teknik adamın istifası başkan Sepil tarafından kabul edilmemişti.
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