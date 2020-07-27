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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Göztepe Göztepe'den flaş İlhan Palut kararı!

’la yola devam kararı aldı

Göztepe İlhan Palut’la yola devam kararı aldı

’in son haftasında u 3-1 yenerek sezonu 42 puanla 11’inci sırada tamamlayan ’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde takımdan ayrılacağı iddia edilen 'la yola devam kararı aldı.

'de son maçta u 3-1 yenerek 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11'inci sırada tamamlayan 'de flaş bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre, bugün 'la görüşen başkan , yeni sezonda da genç çalıştırıcı ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan toplantıda transfere ve bütçeye ait detaylar konuşulmazken iki taraf da yola devam etmek istediklerini söyledi.

Görüşmenin ardından 'den ayrılan İlhan Palut, Kurban Bayramı'ndan sonra kente gelecek. Palut'la hem resmi sözleşme imzalanacak hem de için yol haritası belirlenecek.

24 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI

Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de Göztepe'de çalışan Palut, sarı-kırmızılılarda 24 lig maçına çıktı. Palut yönetimindeki Göztepe bu müsabakalardan 8 galibiyet çıkarırken, 10 kez yenildi. Göz-Göz 6 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Palut, ligin 30'uncu haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen maçının ardından görevi bırakmış ancak 43 yaşındaki teknik adamın istifası başkan Sepil tarafından kabul edilmemişti.

  1. 27.07.2020
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