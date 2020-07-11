Göztepe siftah Gençler can derdinde

Corona virüsü arasından kötü dönen ve 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Göztepe, 32. haftanın açılış maçında G.Birliği'ni konuk edecek. Sarıkırmızılılar, rakibiyle yaptığı 33 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İlk devredeki karşılaşmayı ise Başkent ekibi 3-1 kazanmıştı. İzmir ekibinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor. Gençler'de de sakatlığı olan Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Ayite yok.