Corona virüsü arasından kötü dönen ve 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Göztepe, 32. haftanın açılış maçında G.Birliği'ni konuk edecek.
Corona virüsü arasından kötü dönen ve 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Göztepe, 32. haftanın açılış maçında G.Birliği'ni konuk edecek. Sarıkırmızılılar, rakibiyle yaptığı 33 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İlk devredeki karşılaşmayı ise Başkent ekibi 3-1 kazanmıştı. İzmir ekibinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor. Gençler'de de sakatlığı olan Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Ayite yok.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe siftah Gençler can derdinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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