Göztepe'de kadro gençleşecek

Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonla ilgili Göztepe'nin mutlaka bir yeni yapılanmaya gitmesi ve gençleşme adımlarının atılması gerektiğini belirterek, "Hem mevcut takımla ilgili görüşler hem de bu noktaya katkı yapabilecek oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Göztepe takımı yeni sezona belli oranda yenilenmiş, belli oranda gençleşmiş oyuncularla başlamayı düşünüyor" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, salgın sonrası maçların çok daha zorlu geçtiğini de söyledi. Fenerbahçe maçı hakkında, "F.Bahçe ile oynamak her zaman zordur. En iyi mücadelemizi verip iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



İlhan Palut, Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut'un sakatlıklarının devam ettiğini söyledi. Palut, Alanya maçında dizinde esneme meydana gelen Deniz Kadah'ın da Fenerbahçe karşısında oynamayabileceğini kaydetti.