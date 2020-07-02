Şampiyonluk yaşayacağız

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda şampiyonluklar yaşayacaklarını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Avrupa, Göztepe'nin adını yeniden duyacak. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum" dedi.

MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTİYORUM

Halil Akbunar, A Milli Takım'a seçilmek istediğini vurgularken, "Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum" diye konuştu.