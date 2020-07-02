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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Şampiyonluk yaşayacağız

Şampiyonluk yaşayacağız

'nin yıldızı , Stadyumu'nda şampiyonluklar yaşayacaklarını söyledi.

'nin yıldızı , Stadyumu'nda şampiyonluklar yaşayacaklarını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Avrupa, Göztepe'nin adını yeniden duyacak. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum" dedi.

MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTİYORUM

Halil Akbunar, A 'a seçilmek istediğini vurgularken, "Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum" diye konuştu.

  1. 2.7.2020
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