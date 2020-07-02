Şampiyonluk yaşayacağız
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda şampiyonluklar yaşayacaklarını söyledi.
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda şampiyonluklar yaşayacaklarını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Avrupa, Göztepe'nin adını yeniden duyacak. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum" dedi.
MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTİYORUM
Halil Akbunar, A Milli Takım'a seçilmek istediğini vurgularken, "Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum" diye konuştu.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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