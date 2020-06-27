Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Göztepe...

Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Göztepe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda talip olduğu Deportivo'lu orta saha oyuncusu Emre Çolak, La Liga'da Ponferradina maçı öncesi takımla birlikte idmana çıkmadı. Herhangi bir sakatlık engeli olmayan Emre'nin takımdan ayrı çalışması ve futbolcunun sosyal medya hesabından da, "Deportivo seni çok özleyeceğim" şeklindeki mesaj atması ilginç iddiaları gündeme getirdi.

OPSİYONUNU KULLANMAYACAK!

İspanyol basını oyuncunun Türkiye döneceğini ve Göztepe ile anlaşma sağladığını iddia etti. Deportivo'ya ara transfer döneminde transfer olan Emre'nin sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. Bu gelişmelerden sonra Göztepe yönetimi de Emre için yeniden harekete geçti. Türkiye'ye dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun maddi şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.

8 SEZON G.SARAY FORMASI GİYDİ

Galatasaray altyapısında yetişen Emre Çolak, İstanbul ekibinde yakaladığı çıkışla kendisine Avrupa kapılarını açtı. Sekiz sezon sarı-kırmızılı ekibin A takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha 2016-2017 sezonunda İspanya ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Burada iki sezon forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda'ya transfer olan Emre Çolak, ilk yarıyı kulüpsüz geçirirken devre arasında Deportivo'ya geri dönmüştü. (Yeni Asır)