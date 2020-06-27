Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Göztepe... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Veda mesajı yayınladı! Eski yıldız Türkiye'ye dönüyor

Emre Çolak 'e dönüyor! ...

Emre Çolak Süper Lig'e dönüyor! Göztepe...

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2016/17 sezonunda sarı-kırmızılılardan ayrılarak İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, ' dönüyor. 29 yaşındaki oyuncunun, İzmir ekiplerinden ile anlaştığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

'de gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren 'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda talip olduğu Deportivo'lu orta saha oyuncusu Emre Çolak, 'da Ponferradina maçı öncesi takımla birlikte idmana çıkmadı. Herhangi bir sakatlık engeli olmayan Emre'nin takımdan ayrı çalışması ve futbolcunun sosyal medya hesabından da, "Deportivo seni çok özleyeceğim" şeklindeki mesaj atması ilginç iddiaları gündeme getirdi.

OPSİYONUNU KULLANMAYACAK!
İspanyol basını oyuncunun Türkiye döneceğini ve Göztepe ile anlaşma sağladığını iddia etti. Deportivo'ya ara transfer döneminde transfer olan Emre'nin sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. Bu gelişmelerden sonra Göztepe yönetimi de Emre için yeniden harekete geçti. Türkiye'ye dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun maddi şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.

8 SEZON G.SARAY FORMASI GİYDİ
Galatasaray altyapısında yetişen Emre Çolak, İstanbul ekibinde yakaladığı çıkışla kendisine Avrupa kapılarını açtı. Sekiz sezon sarı-kırmızılı ekibin A takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha 2016-2017 sezonunda İspanya ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Burada iki sezon forma giyen ve daha sonra temsilcisi Al-Wahda'ya transfer olan Emre Çolak, ilk yarıyı kulüpsüz geçirirken devre arasında Deportivo'ya geri dönmüştü. (Yeni Asır)

  1. 27.06.2020
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