Beto’nun yerine Sehic - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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’nun yerine Sehic

Beto’nun yerine Sehic

, kontratı bitecek kaleci ’nun alternatifini belirledi. Göz-Göz’ün Erzurumsporlu Sehic’in peşinde olduğu öğrenildi.

'de üst üste ve Y.Malatya yenilgileriyle taraftarını üzen 'de, sözleşmesi bitecek kaleci 'ya talipler artarken, yönetim, Portekizli file bekçisinin ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler belirlemeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1. Lig'de Süper Lig'i kovalayan Erzurumspor'un Boşnak kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı öğrenildi. Dadaş'la kontratı sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli eldivene teklif yapıldığı bildirildi. Başkan 'in de 36 yaşındaki kaptanları Beto'yu bırakmak istemediği kaydedildi. Beto'nun da önceliğinin Göztepe olduğu ancak gelen teklifleri de değerlendirdiği vurgulandı. Beto, koronavirüs yüzünden diğer futbolcular gibi kendisine de yapılan ücret indirimini kabul etmemişti.
  1. 24.6.2020
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