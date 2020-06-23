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23 Haziran 2020, Salı
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’de revızyon

Göztepe’de revızyon

Son 6 maçta 5 yenilgi alan Göz-Göz’de , Alanya maçı öncesi takıma neşter vuracak.

'un ardından Y.Malatya'ya da boyun eğen , son 6 maçında 5. yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı. Son 6 maçta yalnızca 4 gol atan, bunların 2'sini penaltıdan kaydeden Ege temsilcisinin ofansif alanda etkisizliği dikkat çekti. , "Buna son vermek için gerekenleri yapacağız" dedi. Palut'un hayal kırıklığı yaratan oyuncuları kızağa çekeceği ve maçında daha çok forma için mücadele edecek genç isimleri sahaya süreceği öğrenildi.
  1. 23.6.2020
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