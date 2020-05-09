Talat Papatya: Almanya Ligi referans olabilir
Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya, liglerin başlama kararını olumlu bulduklarını söyledi.
Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya, liglerin başlama kararını olumlu bulduklarını söyledi. Nihat Özdemir'in 'şimdilik' ifadesinin önemli olduğunu vurgulayan Papatya, "Önümüzde 30-35 günlük süre var. 16 Mayıs'ta başlayacak Almanya Ligi referans olabilir. Tekrar karar verilebilir" dedi.
- 9.5.2020
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