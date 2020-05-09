Talat Papatya: Almanya Ligi referans olabilir - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Talat Papatya: Almanya Ligi referans olabilir

Talat Papatya: referans olabilir

Talat Papatya: Almanya Ligi referans olabilir

'nin , liglerin başlama kararını olumlu bulduklarını söyledi.

'nin , liglerin başlama kararını olumlu bulduklarını söyledi. 'in 'şimdilik' ifadesinin önemli olduğunu vurgulayan Papatya, "Önümüzde 30-35 günlük süre var. 16 Mayıs'ta başlayacak referans olabilir. Tekrar karar verilebilir" dedi.

  1. 9.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Talat Papatya: Almanya Ligi referans olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA