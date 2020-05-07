Tripic ve Wilczek’in gözü yeni sezonda

Göztepe'nın devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi. İki futbolcunun hem kalan 8 maça hem de gelecek sezona büyük bir hırsla hazırlandıkları öğrenildi. Viking'den kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Tripic, gelir gelmez sakatlık kabusu yaşadı. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan deneyimli oyuncu 90 dakika sahada kalamadı. Kupada Antalyaspor'la oynanan maçta 1 gole imza atan Tripic, 2021 yılına kadar kontrat yapmıştı.