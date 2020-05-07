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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Tripic ve Wilczek’in gözü yeni sezonda

Tripic ve Wilczek’in gözü yeni sezonda

'nın devre arasında ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı ve gözünü yeni sezona çevirdi.

'nın devre arasında ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı ve gözünü yeni sezona çevirdi. İki futbolcunun hem kalan 8 maça hem de gelecek sezona büyük bir hırsla hazırlandıkları öğrenildi. Viking'den kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Tripic, gelir gelmez sakatlık kabusu yaşadı. 'de 4, 'nda ise 1 maça çıkan deneyimli oyuncu 90 dakika sahada kalamadı. Kupada 'la oynanan maçta 1 gole imza atan Tripic, 2021 yılına kadar kontrat yapmıştı.

  1. 7.5.2020
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