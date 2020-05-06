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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'de iç harekat

Göztepe'de iç harekat

Beto, Serdar ve ile masaya oturan Başkanı Sepil, bu isimlere kısa sürede imza attıracak.

Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan 'de Başkan , sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ve Soner'in kulübü 'in yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Elini çabuk tutmaya çalışan Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Özellikle Serdar'a , ve 'un talip olduğuna dair iddiaların çıkması üzerine yönetimin ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusuyla mukavele yenileyeceği vurgulandı. Kaleci Beto'ya eski kulübü , Napoleoni'ye de 'un teklifleri bulunduğu ileri sürüldü.

SELİM'İ TAKİP EDİYOR
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, dış transferde genç ağırlıklı bir rapor sunmuştu. Palut'un listesinin ilk sırasında eski takımı Hatayspor'dan Selim Ilgaz olduğu öğrenildi. Göz-Göz, 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki sağ kanat için harekete geçecek. Selim, bu sezon 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.

  1. 6.5.2020
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