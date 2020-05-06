Göztepe'de iç harekat
Beto, Serdar ve Napoleoni ile masaya oturan Göztepe Başkanı Sepil, bu isimlere kısa sürede imza attıracak.
Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ve Soner'in kulübü Başakşehir'in yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Elini çabuk tutmaya çalışan Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Özellikle Serdar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un talip olduğuna dair iddiaların çıkması üzerine yönetimin ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusuyla mukavele yenileyeceği vurgulandı. Kaleci Beto'ya eski kulübü Sporting Lizbon, Napoleoni'ye de Alanyaspor'un teklifleri bulunduğu ileri sürüldü.
SELİM'İ TAKİP EDİYOR
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, dış transferde genç ağırlıklı bir rapor sunmuştu. Palut'un listesinin ilk sırasında eski takımı Hatayspor'dan Selim Ilgaz olduğu öğrenildi. Göz-Göz, 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki sağ kanat için harekete geçecek. Selim, bu sezon 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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