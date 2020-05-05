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05 Mayıs 2020, Salı
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önce gönderecek

Göztepe önce gönderecek

Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan , planlamasını da yapıyor. Kemer sıkmayı planlayan Başkan 'in gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi.

Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan , planlamasını da yapıyor. Kemer sıkmayı planlayan Başkan 'in gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi. Reis, Leo, Mossoro ve Napoleoni'nin geleceklerini belirlemek istedikleri öğrenilirken; Napoleoni dışında diğer yabancıları düşünmeyen kurmayların, ücrette fedakarlık yapılması durumunda kararı gözden geçirebilecekleri vurgulandı. Sözleşmeleri sürmesine rağmen gözden çıkarılan Borges ve Poko'nun da takımdan ayrılmaya sıcak bakmadıkları vurgulanırken; Sepil'in bu isimler için kesinlikle bütçeyi zorlamayacağı ifade edildi.
  1. 5.5.2020
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