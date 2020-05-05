Göztepe önce gönderecek
Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan Göztepe, yeni sezonun planlamasını da yapıyor. Kemer sıkmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in dış transferi gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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