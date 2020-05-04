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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'de yabancılar takımda kalmak istiyor

Göztepe'de yabancılar takımda kalmak istiyor

ekiplerinden 'de, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bazı yabancı futbolcuların temsilcisinde kalmak istediği ifade edildi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen Wallace Reis, Leo Schwechlen, Marcio Mossoro ve Stefan Napoleoni'nin yönetimle görüşüp geleceklerini belirlemek istedikleri öğrenildi. Napoleoni dışında diğer yabancı futbolcuları yeni sezonda kadroda düşünmeyen kurmayların ücrette fedakarlık yapılması durumunda kararı gözden geçirebilecekleri vurgulandı.

Sağlık riskine girmek istemeyen oyuncuların ise yeni kontrat için pazarlığa hazır oldukları iddia edildi. ile mukaveleleri sürmesine rağmen gözden çıkarılan Celso Borges ve Andre Poko'nun da takımdan ve 'den ayrılmaya sıcak bakmadıkları vurgulandı. 'deki maçların ertelenmesiyle gelirlerini kaybeden Göz-Göz'de başkan 'in ise kesinlikle bütçeyi zorlamayacağı ifade edildi.

Ekonomik olarak kemer sıkmayı planlayan Sepil'in dış transferi gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi.

  1. 04.05.2020
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