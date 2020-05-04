Göztepe'de yabancılar takımda kalmak istiyor
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bazı yabancı futbolcuların İzmir temsilcisinde kalmak istediği ifade edildi.
Corona virüsü pandemisi nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen Wallace Reis, Leo Schwechlen, Marcio Mossoro ve Stefan Napoleoni'nin yönetimle görüşüp geleceklerini belirlemek istedikleri öğrenildi. Napoleoni dışında diğer yabancı futbolcuları yeni sezonda kadroda düşünmeyen kurmayların ücrette fedakarlık yapılması durumunda kararı gözden geçirebilecekleri vurgulandı.
Sağlık riskine girmek istemeyen oyuncuların ise yeni kontrat için pazarlığa hazır oldukları iddia edildi. Göztepe ile mukaveleleri sürmesine rağmen gözden çıkarılan Celso Borges ve Andre Poko'nun da takımdan ve İzmir'den ayrılmaya sıcak bakmadıkları vurgulandı. Süper Lig'deki maçların ertelenmesiyle gelirlerini kaybeden Göz-Göz'de başkan Mehmet Sepil'in ise kesinlikle bütçeyi zorlamayacağı ifade edildi.
Ekonomik olarak kemer sıkmayı planlayan Sepil'in dış transferi gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi.
- 04.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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