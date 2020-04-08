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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Atınç tutmadı

Atınç tutmadı

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , bu sezon da sakatlıklardan çok çekti. 26 yaşındaki stoper hem 'ta hem de Leipzig'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığını ekibinde de yaşadı.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , bu sezon da sakatlıklardan çok çekti. 26 yaşındaki stoper hem 'ta hem de Leipzig'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığını ekibinde de yaşadı. Talihsiz sporcu bu sezon ligde 1, kupada 3 maça çıkabildi
  1. 8.4.2020
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