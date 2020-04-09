Eder bombası
Corona virüsü arasında transfer çalışmalarına da ağırlık veren İzmir ekibinde başkan Mehmet Sepil'in, L.Moskova'da oynayan 32 yaşındaki Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi
Göztepe'de corona virüsü arasında bir yandan da yeni sezon planlamaları için düğmeye basıldı. Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan başkan Mehmet Sepil'in dış transferde ise Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Gürsel Aksel Stadı'nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil'in Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Eder'le yapılan ilk görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de teklife olumlu yanaştığı belirtildi. Bu sezon L.Moskova'da 23 maça çıkan 1.90 boyundaki tecrübeli santrfor, 6 kez ağları havalandırdı. Portekiz ile 35 maça çıkan Eder 5 kez fileleri sarstı. Eder, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'e kupayı getiren golü kaydetmişti
- 9.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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