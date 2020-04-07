Atınç Göztepe'de yeni sayfa açamadı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği stoper Atınç Nukan'ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı.
Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper aynı kabusu Göztepe'de de gördü. Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bir kez daha futboldan uzak kaldı.
Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe'de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında 1-0 yendiği maçta oynayan Atınç, son 2 dakika oyuna dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada görev yapan oyuncu, 270 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç'ın Göztepe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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