Atınç Göztepe'de yeni sayfa açamadı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Atınç 'de yeni sayfa açamadı

Atınç Göztepe'de yeni sayfa açamadı

ekiplerinden 'nin sezon başında döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği stoper 'ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı.

Kariyerinde daha önce ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper aynı kabusu 'de de gördü. Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan , bir kez daha futboldan uzak kaldı.

Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe'de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, 'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sarı kırmızılıların 'u sezonun ilk yarısında 1-0 yendiği maçta oynayan Atınç, son 2 dakika oyuna dahil oldu. 'nda ise 3 müsabakada görev yapan oyuncu, 270 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç'ın Göztepe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

  1. 07.04.2020
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