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07 Nisan 2020, Salı
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Wilczek ve Tripic kapalı kutu

Wilczek ve Tripic kapalı kutu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bekleyişe geçen , devre arasında ettiği futbolcularından yararlanamadı. Ocak ayında sol kanat ve golcü 'e imza attıran sarı-kırmızılılar hem yaşanan sakatlıklar hem de lige verilen ara yüzünden oyuncular hakkında bir fikir elde edemedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bekleyişe geçen , devre arasında ettiği futbolcularından yararlanamadı. Ocak ayında sol kanat ve golcü 'e imza attıran sarı-kırmızılılar hem yaşanan sakatlıklar hem de lige verilen ara yüzünden oyuncular hakkında bir fikir elde edemedi. Trpiç, ligde 1 dakika oynadı, kupada da 'ya bir gol attı ama sonra sakatlandı. Forvet Wilczek ise 310 dakika sahada kalıp gol atamadı.
  1. 7.4.2020
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