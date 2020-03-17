İlhan Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler Göztepe İlhan Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz

: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz

İlhan Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz

'in 21. hafta erteleme karşılaşmasında 'u 2-0 mağlup eden 'de , "Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" dedi.

'in 21. hafta erteleme maçında ağırladığı 'u 2-0 mağlup eden 'nin teknik direktörü , yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki bütün takımlar için konsantrasyonu zor bir haftada olduklarını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı oyuncuları maça hazırlamanın kolay olmadığını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"İşin futbol tarafına baktığımız zaman, son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Oyuncularım ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sahaya karakter koydular ve iyi bir performans sergilediler. Bahsettiğim kötü sürecin ardından bugün çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz."

  1. 18.03.2020
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