İlhan Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz
Süper Lig'in 21. hafta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, "Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki bütün takımlar için konsantrasyonu zor bir haftada olduklarını belirtti.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı oyuncuları maça hazırlamanın kolay olmadığını aktaran Palut, şunları kaydetti:
"İşin futbol tarafına baktığımız zaman, son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Oyuncularım ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sahaya karakter koydular ve iyi bir performans sergilediler. Bahsettiğim kötü sürecin ardından bugün çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz."
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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