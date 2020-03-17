İlhan Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz

Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki bütün takımlar için konsantrasyonu zor bir haftada olduklarını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı oyuncuları maça hazırlamanın kolay olmadığını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"İşin futbol tarafına baktığımız zaman, son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Oyuncularım ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sahaya karakter koydular ve iyi bir performans sergilediler. Bahsettiğim kötü sürecin ardından bugün çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz."