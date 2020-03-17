Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri Berkan Emir ve Stefano Napoleoni'den geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 37 yaptı, Çaykur Rizesporspor ise 25 puanda kaldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi oynadığı son 8 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip zorlu karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 56. dakikada Berkan Emir ve 61. dakikada Napoleoni'den geldi.
Göztepe bu sonuç ile puanını 37'ye çıkardı ve 8. sırada yer aldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 25 puanla küme düşme potasında, 16. sırada tamamladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise; sahasında bir diğer şampiyonluk adayı Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı.
9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.
38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.
45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.
6'ncı dakikada rakiplerinden sıyrılan Berkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Gökhan'ı kontrpiyede bıraktı ve ağlarla buluştu: 1-0
61'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun yerden pasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, düzgün bir vuruşla farkı ikileyen golü kaydetti: 2-0
70'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in sert vuruşunda Beto köşeye giden topu çelmeyi başardı.
84'üncü dakikada Rizespor Talbi ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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