Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz

Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz

'de pazartesi günü son sıradaki 'ye konuk olacak 'de, , iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de pazartesi günü son sıradaki 'ye konuk olacak 'de, , iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 29.2.2020
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