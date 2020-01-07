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07 Ocak 2020, Salı
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önce satacak

Göztepe önce satacak

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan , önce gidecek futbolculara odaklandı. Yıldız futbolcu peşindeki yönetimin, 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı.

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan , önce gidecek futbolculara odaklandı. Yıldız futbolcu peşindeki yönetimin, 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. ekibinde, takıma katkı sağlayamayan ve yüksek maaş alan Borges, , , Deniz Kadah ve Sanneh gönderilecekler listesinde.

  1. 7.1.2020
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