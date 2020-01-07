Göztepe önce satacak

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe, önce gidecek futbolculara odaklandı. Yıldız futbolcu peşindeki yönetimin, 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. İzmir ekibinde, takıma katkı sağlayamayan ve yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh gönderilecekler listesinde.