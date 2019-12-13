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13 Aralık 2019, Cuma
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’nin hedefi 3’te 3

Göztepe’nin hedefi 3’te 3

Son 5 haftada 11 puan toplayan 'de moraller yerinde. Başkan , "Yeni stadın açılmasıyla vites yükselteceğiz. Takımdan memnunuz, arzu, istek ve maçı bırakmama motivasyonu çok iyi, hocamızdan memnunuz. Bu süreçte 3'te 3 yapmak isteriz" diye iddialı konuştu.

Son 5 haftada 11 puan toplayan 'de moraller yerinde. Başkan , "Yeni stadın açılmasıyla vites yükselteceğiz. Takımdan memnunuz, arzu, istek ve maçı bırakmama motivasyonu çok iyi, hocamızdan memnunuz. Bu süreçte 3'te 3 yapmak isteriz" diye iddialı konuştu.
  1. 13.12.2019
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