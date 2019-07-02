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02 Temmuz 2019, Salı
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'de Topal ve Potuk ısrarı

Göztepe'de Topal ve Potuk ısrarı

, Fenerbahçe’den ayrılan ’ın ardından Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği için de devreye girdi. İzmir temsilcisi bir süredir takip ettiği Marlon Xavier transferinde de sona geldi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hazırlıklarını yapan , transferde nokta atışı yapacak. henüz taraftarı coşturacak imzaları attıramayan sarı-kırmızılılar, bu sessizliği Fenerbahçe'den ve 'la bozmanın peşinde. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Topal'ın ardından Potuk için de devreye girdi. Göztepeli kurmaylar, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği milli orta sahayı ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştireceği idman ile başlayacak.

SAMBACI MARLON
Göztepe bir süredir takip ettiği Marlon Xavier'de sona geldi. Son haftada ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, Fluminense'de forma giyen sol bek oyuncu ile anlaştı. 22 yaşındaki Marlon, Fluminense ile 64 maça çıkarken 3 asist yaptı. Kariyerine Brezilya Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 Milli Takımı'na 2 kez davet edildi. Avrupa'da oynamak isteyen ve Türkiye'ye sıcak bakan Xavier'in, Göztepe'nin teklifine 'evet' dediği öğrenildi
  1. 2.7.2019
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