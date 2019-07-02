Göztepe'de Topal ve Potuk ısrarı
Göztepe, Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal’ın ardından Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Alper Potuk için de devreye girdi. İzmir temsilcisi bir süredir takip ettiği Marlon Xavier transferinde de sona geldi.
SAMBACI MARLON
Göztepe bir süredir takip ettiği Marlon Xavier'de sona geldi. Son haftada ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, Fluminense'de forma giyen sol bek oyuncu ile anlaştı. 22 yaşındaki Marlon, Fluminense ile 64 maça çıkarken 3 asist yaptı. Kariyerine Brezilya Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 Milli Takımı'na 2 kez davet edildi. Avrupa'da oynamak isteyen ve Türkiye'ye sıcak bakan Xavier'in, Göztepe'nin teklifine 'evet' dediği öğrenildi
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Göztepe'de Topal ve Potuk ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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