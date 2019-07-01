Waris Göztepe’ye
Dış transferde listesinde birçok oyuncu bulunan Göztepe, son olarak Majeed Waris’i radarına aldı. 2014-15 sezonunda Trabzonspor’da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı golcü, Portekiz devi Porto’dan Fransız ekibi Nantes’a kiralandı.
Dış transferde listesinde birçok oyuncu bulunan Göztepe, son olarak Majeed Waris'i radarına aldı. 2014-15 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı golcü, Portekiz devi Porto'dan Fransız ekibi Nantes'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar, Porto'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Waris'le temas kurdu. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
BAŞKAN SEPİL DEVREDE
Başkan Mehmet Sepil, tecrübeli golcü için Porto'yla da gö-rüşmelere başlarken, Nantes'ın futbolcuyu transfer opsiyonunun bulunması yönetimin önünde engel olarak göze çarpıyor. Fran-sız ekibinin Waris ile ilgili kararına göre yönetim, futbolcuyu İzmir'e getirmeye çalışacak. Yıldız forvet, geçen sezon 38 maçta 7 gol, 6 asistlik performansıyla dikkati çekti.
GÖZ-GÖZ'DE 7 YABANCI GiDiYOR 7'Si KALIYOR
Göztepe, geçen sezonki mevcut kadrosunda geniş çapta bir operasyona gitti. Sözleşmeleri son eren Kadu, Agbenyenu, Traore, Gouffran'ın yanı sıra 'kulüp bul' talimatı verilen Ghilas ve Grillo'nun da ayrılacağı Göz-Göz'de, orta saha Borges'e de kapı gösterilecek. Sarı-kırmızılılarda, Beto, Titi, Reis, Gassama, Poko, Castro ve Jerome'un ise takımda tutulacağı öğrenildi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Waris Göztepe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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