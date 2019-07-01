Waris Göztepe’ye

Dış transferde listesinde birçok oyuncu bulunan Göztepe, son olarak Majeed Waris'i radarına aldı. 2014-15 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı golcü, Portekiz devi Porto'dan Fransız ekibi Nantes'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar, Porto'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Waris'le temas kurdu. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE

Başkan Mehmet Sepil, tecrübeli golcü için Porto'yla da gö-rüşmelere başlarken, Nantes'ın futbolcuyu transfer opsiyonunun bulunması yönetimin önünde engel olarak göze çarpıyor. Fran-sız ekibinin Waris ile ilgili kararına göre yönetim, futbolcuyu İzmir'e getirmeye çalışacak. Yıldız forvet, geçen sezon 38 maçta 7 gol, 6 asistlik performansıyla dikkati çekti.

GÖZ-GÖZ'DE 7 YABANCI GiDiYOR 7'Si KALIYOR

Göztepe, geçen sezonki mevcut kadrosunda geniş çapta bir operasyona gitti. Sözleşmeleri son eren Kadu, Agbenyenu, Traore, Gouffran'ın yanı sıra 'kulüp bul' talimatı verilen Ghilas ve Grillo'nun da ayrılacağı Göz-Göz'de, orta saha Borges'e de kapı gösterilecek. Sarı-kırmızılılarda, Beto, Titi, Reis, Gassama, Poko, Castro ve Jerome'un ise takımda tutulacağı öğrenildi.