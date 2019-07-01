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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Waris ’ye

Waris Göztepe’ye

listesinde birçok oyuncu bulunan , son olarak ’i radarına aldı. 2014-15 sezonunda ’da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı golcü, Portekiz devi ’dan Fransız ekibi ’a kiralandı.

listesinde birçok oyuncu bulunan , son olarak 'i radarına aldı. 2014-15 sezonunda 'da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı golcü, Portekiz devi 'dan Fransız ekibi 'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar, Porto'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Waris'le temas kurdu. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE
Başkan , tecrübeli golcü için Porto'yla da gö-rüşmelere başlarken, Nantes'ın futbolcuyu opsiyonunun bulunması yönetimin önünde engel olarak göze çarpıyor. Fran-sız ekibinin Waris ile ilgili kararına göre yönetim, futbolcuyu 'e getirmeye çalışacak. Yıldız forvet, geçen sezon 38 maçta 7 gol, 6 asistlik performansıyla dikkati çekti.

GÖZ-GÖZ'DE 7 YABANCI GiDiYOR 7'Si KALIYOR
Göztepe, geçen sezonki mevcut kadrosunda geniş çapta bir operasyona gitti. Sözleşmeleri son eren Kadu, Agbenyenu, Traore, Gouffran'ın yanı sıra 'kulüp bul' talimatı verilen Ghilas ve Grillo'nun da ayrılacağı Göz-Göz'de, orta saha Borges'e de kapı gösterilecek. Sarı-kırmızılılarda, Beto, Titi, Reis, Gassama, Poko, Castro ve Jerome'un ise takımda tutulacağı öğrenildi.

  1. 1.7.2019
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