Göztepe'de sola iki aday – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'de sola iki aday

Göztepe'de sola iki aday

iddialı girmek isteyen , sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. Hedefi büyük olan ekibi, Avustralyalı Davidson ve Uruguaylı Castro’nun peşinde.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen , sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. S.Lizbon'dan kiraladığı Agbenyenu ile yolları ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Traore'ye ise umut bağlamayan Göz-Göz, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro'yu listesine ekledi.

İKİSİNDEN BİRİ OLACAK
ekibinin iki futbolcu için fiyat aldığı öğrenildi. Avustralya'da 'de oynayan 27 yaşındaki Davidson ve 'da Necaxa'da forma giyen 24 yaşındaki Castro'dan birini alacak Göz- Göz'de kale hariç her yere oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.

Portekiz'de? Pacos, 'da Heracles, Groningen, 'de WBA, Huddersfield, Slovenya'da O.Ljublana ve Hırvatistan'da Rijeka'da oynayan Davidson, geçen sezon 28 maçta 2 gol, 5 asistle yaptı. Castro ise 33 maçta 2 gol, 2 asist üretti.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
, , ve Hugo Rodallega gibi önemli isimlerle görüşen Göztepe, transferde yoğun bir mesai harcayacak. Sarı- kırmızılıların, Ramazan Bayramı'ndan sonra çalışmalarını hızlandıracağı bildirildi.

  1. 3.6.2019
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