Göztepe'de sola iki aday
Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. Hedefi büyük olan İzmir ekibi, Avustralyalı Davidson ve Uruguaylı Castro’nun peşinde.
Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. S.Lizbon'dan kiraladığı Agbenyenu ile yolları ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Traore'ye ise umut bağlamayan Göz-Göz, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro'yu listesine ekledi.
İKİSİNDEN BİRİ OLACAK
İzmir ekibinin iki futbolcu için fiyat aldığı öğrenildi. Avustralya'da Perth Glory'de oynayan 27 yaşındaki Davidson ve Meksika'da Necaxa'da forma giyen 24 yaşındaki Castro'dan birini alacak Göz- Göz'de kale hariç her yere oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.
Portekiz'de? Pacos, Hollanda'da Heracles, Groningen, İngiltere'de WBA, Huddersfield, Slovenya'da O.Ljublana ve Hırvatistan'da Rijeka'da oynayan Davidson, geçen sezon 28 maçta 2 gol, 5 asistle yaptı. Castro ise 33 maçta 2 gol, 2 asist üretti.
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Demba Ba, Atınç Nukan, Gökhan Töre ve Hugo Rodallega gibi önemli isimlerle görüşen Göztepe, transferde yoğun bir mesai harcayacak. Sarı- kırmızılıların, Ramazan Bayramı'ndan sonra transfer çalışmalarını hızlandıracağı bildirildi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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