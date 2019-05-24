'Göz'ü başkasını görmüyor ki!
Ankaragücü’nü yenerse ligde kalacak Göztepe’de başkan takımla kampta. Biletler tükendi. Sağlık ekibi dört elle çalışıyor.
Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe'de camia birleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederse ligde kalmayı garantileyecek. Bunun bilincinde çalışmalarını sürdüren Göz- Göz'de Başkan Mehmet Sepil seferberlik ilan etti. Sepil, 1 haftadır futbolcularla kamp yapıyor. Sağlık ekibi de çok yoğun çalışıyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Jerome ve Yasin'in maça hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Cezası biten Wallace da maçta olacak. Göztepe taraftarları biletleri tüketti ve boş koltuk kalmayacak.
- 24.5.2019
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