Göztepe Kayseri deplasmanında
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.
Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, bu sezon deplasmanda 11 maçta topladığı 6 puanla, Akhisarspor'un ardından en başarısız ekip konumunda bulunuyor.
Haftaya 25 puan ve averajla 10. sırada giren İzmir temsilcisi, aynı puana sahip İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında galibiyeti hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Serkan Tokat düdük çalacak.
Kırmızı kart cezalısı Serdar Gürler, sarı kart cezalıları Celso Borges ve Yasin Öztekin'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Kayserispor'la 10. randevu
Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.
Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.
- 16.2.2019 12:51
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Göztepe Kayseri deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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