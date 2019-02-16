Göztepe Kayseri deplasmanında
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Kayseri deplasmanında

Göztepe Kayseri deplasmanında

, Spor Toto 'in 22. haftasında yarın 'a konuk olacak.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden , bu sezon deplasmanda 11 maçta topladığı 6 puanla, Akhisarspor'un ardından en başarısız ekip konumunda bulunuyor.

Haftaya 25 puan ve averajla 10. sırada giren temsilcisi, aynı puana sahip karşısında galibiyeti hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Kırmızı kart cezalısı Serdar Gürler, sarı kart cezalıları Celso Borges ve 'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'la 10. randevu
'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.

Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.

  1. 16.2.2019 12:51
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