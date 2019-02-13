Göztepe'de Tayfur formayı unuttu
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'de Tayfur formayı unuttu

Göztepe'de Tayfur formayı unuttu

Spor Toto 'de geçen hafta Aytemiz 'u 3-2 yenip moral tazeleyen 'de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu.

Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 8 dakika sahada kalabildi. , ve karşılaşmalarında 90 dakika boyunca yedek kuylübesinde oturan Tayfur, sadece müsabakasının son 8 dakikasında forma giyebildi. maçı öncesi kanat oyuncuları Serdar ve Yasin'in cezalı duruma düşmesinin ardından Tayfur'un gözünü teknik direktör 'e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş'in Stadı'nda kanatlarda Halil ve Gouffran'ı tercih edeceği ifade edildi.

ekibine, 2016-17 sezonunda 'nden edilen Tayfur, 1'inci Lig'de Play-Off'lar dahil 33 maça çıkıp 6 gol attı. Ertesi sezon ile heyecanı yaşayan oyuncu 25 maçta görev alıp fileleri 5 kez sarstı. Tayfur bu sezon ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe'de sol bek Berkan Emir de Lumor Agbenyenu'nun transfer edilmesinin ardından kesik yedi. İkinci yarının ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu son 3 maçı kulübede geçirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda Yasin, Borges ve Serdar cezalı, sol bek Traore ise sakat.

  1. 13.2.2019 10:41
  2. Güncelleme: 13.2.2019 11:01
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