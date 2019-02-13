Süper Lig'de günün özeti! (12.02.19)

SİVAS'A EVİNDE YAN BAKILMIYOR



Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, deplasmandaki Kasımpasa galibiyetini evinde 2-1'lik Akhisarspor zaferi ile perçinledi. Son dönemde Sivas'ta rakiplerine galibiyet yüzü göstermeyen kırmızı-beyazlılar, sahasındaki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti. Yigido, evinde son olarak 3. haftada Kasımpasa'ya 3-0 maglup olmustu.



GÖZTEPE'DE GOLCÜ TELASI



Alanya'yı evinde 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdes, Kayseri deplasmanı öncesi golcü telası yasıyor. Cezalı Jerome'un yerine oynayan Deniz Kadah ve sonradan giren Ghilas'ın gol atması sonrasında Ingiliz forveti kulübeye çekebilecegi bildirildi.



SEKİZ HAFTALIK HASRET BİTECEK



Erzurum, evinde Sivas'ı puansız gönderip 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Taraftara çagrı yapan Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "8 maçtır kazanamayan Erzurumspor olarak seyircinin de destegiyle Sivas maçını kazanarak çıkısa geçecegiz" dedi.



BAŞKAN ÖZTÜRK DALYA DEDİ



Antalyaspor Baskanı Ali Safak Öztürk, iki baskanlık döneminde toplam 100 puana ulastı. Ilk döneminde 75 puana tanıklık eden Öztürk, ikinci döneminde alınan 25 puanla 'dalya' dedi. Akdeniz ekibinde Baskan Öztürk, 100'üncü puanını 1-1'lik sonuçla Rize'de aldı.



KULÜPLERE CEZA KAPIDA



TFF Hukuk Müsavirligi, Spor Toto Süper Lig kulüplerini çesitli nedenlerden PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçların ardından Kayserispor, Büyüksehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nün Disiplin Kurulu'na sevk edildigi bildirildi.



BAŞAKŞEHİR'DE CLICHY SOKU!



Başakşehir'in Fransız sol beki Clichy'nin sol diz iç yan bagında ikinci derece esneme tespit edildi. 33 yasındaki futbolcunun ne kadar süre oynamayacagı ise açıklanmadı. Clichy, geçen hafta Erzurum maçının ilk yarısında sakatlanmıs ve oyuna devam edememisti.



MESUT BAKKAL SESLERİ

Sivas'tan da puansız ayrılıp son sıraya demir atan Akhisar'da teknik direktör Cihat Arslan'la yolların ayrılacagı ögrenildi.

Yönetimin, Mesut Bakkal'la prensipte anlastıgı bildirildi. 7. haftada Akigo'nun basına geçen Arslan, ligde ve kupada 5 galibiyet alırken, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi.



SEVGİLİLER BULUSUYOR



Bursaspor, Süper Lig'de Cumartesi günü Bursa'da oynayacagı Rizespor maçı öncesinde, 14 Subat Sevgililer Günü'nde taraftarıyla bulusacak. Kulüpten yapılan açıklamada; her yıl geleneksel hale getirilen anlamlı bulusmanın, yarın saat 16.00'da tesislerde yapılacagı duyuruldu.