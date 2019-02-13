Moses parladı
Fenerbahçe’de ilk kez 11’de çıkan Nijeryalı yıldız, ikili mücadele, çalım ve topla buluşmada zirve yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Zenit maçıyla ilk defa 11'de şans buldu. Ligdeki Y.Malatya, Göztepe ve Kayseri maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü. 84 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu. Moses, sarı-lacivertlilerde, Zenit karşısında en fazla ikili mücadele kazanan (12), en fazla çalım atan (4), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (6) isim olarak zirveye çıkmasını bildi.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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