Moses parladı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Moses parladı

Moses parladı

’de ilk kez 11’de çıkan Nijeryalı yıldız, ikili mücadele, çalım ve topla buluşmada zirve yaptı.

'nin yeni transferi , Zenit maçıyla ilk defa 11'de şans buldu. Ligdeki Y.Malatya, ve maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü. 84 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu. Moses, sarı-lacivertlilerde, Zenit karşısında en fazla ikili mücadele kazanan (12), en fazla çalım atan (4), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (6) isim olarak zirveye çıkmasını bildi.

  1. 13.2.2019
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