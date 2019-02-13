Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’de Isla rövanşta yok

Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok

'nde Zenit'le karşılaşan 'de cezalı duruma düştü.

'nde Zenit'le karşılaşan 'de cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 14. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir şekilde kaldıran 30 yaşındaki Şilili sağ bek sarı kart gördü. Bu kartla sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı 21 Şubat Perşembe günü deplasmanında oynanacak rövanş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

  1. 13.2.2019
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