Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok
Avrupa Ligi'nde Zenit'le karşılaşan Fenerbahçe'de Mauricio İsla cezalı duruma düştü.
Avrupa Ligi'nde Zenit'le karşılaşan Fenerbahçe'de Mauricio İsla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 14. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir şekilde kaldıran 30 yaşındaki Şilili sağ bek sarı kart gördü. Bu kartla sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı 21 Şubat Perşembe günü Rusya deplasmanında oynanacak rövanş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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