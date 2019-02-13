Sadık, Avrupa siftahı yaptı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı. Devre arası transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa karşılaşması deneyimini sarı-lacivertli formayla Rus ekibi Zenit karşısında yaşadı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, yine hırslı futboluyla tribünlerden alkış aldı.
ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR
Fenerbahçe'nin Zenit eşleşmesinde Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçeli Skrtel, 2004- 2005'te transfer olduğu Zenit'te 2007-2008'e kadar forma giymişti. Neto ise Zenit'ten geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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