Sadık, Avrupa siftahı yaptı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sadık, Avrupa siftahı yaptı

Sadık, Avrupa siftahı yaptı

'nin yeni transferi , kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

'nin yeni transferi , kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı. Devre arası döneminde 'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa karşılaşması deneyimini sarı-lacivertli formayla Rus ekibi Zenit karşısında yaşadı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, yine hırslı futboluyla tribünlerden alkış aldı.

ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR
Fenerbahçe'nin Zenit eşleşmesinde ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçeli Skrtel, 2004- 2005'te transfer olduğu Zenit'te 2007-2008'e kadar forma giymişti. Neto ise Zenit'ten geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

  1. 13.2.2019
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