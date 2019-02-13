Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4 karşılaşmada da bileği bükülmedi, kalesinde gol de görmedi. Sarı- lacivertliler, aldıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle evini rakiplerine dar etti.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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