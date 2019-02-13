Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4 karşılaşmada da bileği bükülmedi, kalesinde gol de görmedi. Sarı- lacivertliler, aldıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle evini rakiplerine dar etti.