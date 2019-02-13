Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sarı-lacivertliler ’de süper

Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper

'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden , sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden , sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde 'de oynadığı 4 karşılaşmada da bileği bükülmedi, kalesinde gol de görmedi. Sarı- lacivertliler, aldıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle evini rakiplerine dar etti.

  1. 13.2.2019
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