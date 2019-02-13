Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe, Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını 1-0 kazanarak tur için avantajlı bir skor elde etti. Maça taraftarının desteğiyle hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz 18. dakikada Moses ile gole yaklaştı. 20'de Isla pozisyondan yararlanamayan isimdi. Bir dakika sonra Fenerbahçe'nin suskun golcüsü Slimani sahneye çıktı ve golü attı: 1-0.



KONTROLLÜ OYNADI

Maçın 43. dakikasında yürekler ağza geldi. Mehmet Topal'ın müdahalesiyle Driussi yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken penaltı canavarı Harun bir kez daha kalesinde devleşti ve Mak'ın vuruşunu çeldi. İkinci yarıda iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi. Defansta özellikle Sadık mücadeleci futbolu ile alkış oldu. Maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, 21 Şubat'taki rövanş için avantaj yakaladı.



NASIL TUR ATLAR

Fenerbahçe, Zenit'i sahasında 1-0 yenerek son 16 için umutlandı. Sarı-lacivertli ekip için deplasmanda oynanacak rövanş maçında elde edilecek her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak. Fenerbahçe, rakibine 2-1, 3-2 gibi skorlarla yenilse bile turu geçecek. Rövanş maçı 1-0'lık Zenit galibiyeti ile sona ererse maç uzatmaya gidecek. Temsilcimizi iki farklı skorla yenerse Ruslar tur atlayacak.



8 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Ersun Yanal, Zenit maçına 11'inde 8 farklı ismi kullandı. UEFA listesinde yer almayan, Serdar, M.Ekici, Dirar ve Soldado yoktu. Volkan, Neustadter, Ayew yedekti. Tolgay ısınırken sakatlandı. Yerlerine Harun, Sadık, Skrtel, Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif oynadı.



9 İSMİ KULLANAMADI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine almadığı için 9 futbolcusunu Zenit karşısında kullanamadı. Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Dirar, Serdar Aziz, Zajc, Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu Zenit karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.



27 YABANCI GAZETECİ

Fenerbahçe-Zenit maçına ilgi büyüktü. Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu da takip etti. Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan 1'er gazeteci keyifli mücadeleyi izledi. Ruslar, taraftara hayran kaldı.