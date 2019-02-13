Sadık’tan geçit yok
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar her maç üzerine koyarak gidiyor.
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar her maç üzerine koyarak gidiyor. Göztepe maçında Jerome'un acımasız müdahalesiyle sakatlanan 26 yaşındaki stoper Kayserispor karşılaşmasını kaçırmıştı. Dün Zenit maçıyla yeniden 11'e döndü. Maç boyunca da harika bir performans sergiledi. Zenit'in dünyaca ünlü dev forveti Artem Dzyuba'yı tutan Sadık rakibine geçit vermedi. 1.96'lık güçlü oyuncuya geçit vermeyen stoper büyük alkış topladı. Maç sonu "Bu birlikteliğimizi korursak çok başarılı oluruz" dedi.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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