Sadık’tan geçit yok – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sadık’tan geçit yok

Sadık’tan geçit yok

Devre arasında 'ye transfer olan her maç üzerine koyarak gidiyor.

Devre arasında 'ye transfer olan her maç üzerine koyarak gidiyor. maçında Jerome'un acımasız müdahalesiyle sakatlanan 26 yaşındaki stoper karşılaşmasını kaçırmıştı. Dün Zenit maçıyla yeniden 11'e döndü. Maç boyunca da harika bir performans sergiledi. Zenit'in dünyaca ünlü dev forveti Artem Dzyuba'yı tutan Sadık rakibine geçit vermedi. 1.96'lık güçlü oyuncuya geçit vermeyen stoper büyük alkış topladı. Maç sonu "Bu birlikteliğimizi korursak çok başarılı oluruz" dedi.

  1. 13.2.2019
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