Hasan Ali, Rus akınlarını kesti
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım. Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım. Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu savunmada hatasız oynadı. Zenit'in sağ kanattan yaptığı akınları durduran başarılı oyuncu, hücumda da etkili bir günündeydi. Sürekli bindirmeler yaparak Rus temsilcisinin sağ kanadını yıprattı. Hasan Ali maç sonunda turu geçeceklerini ifade etti.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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