Hasan Ali, Rus akınlarını kesti

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım. Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu savunmada hatasız oynadı. Zenit'in sağ kanattan yaptığı akınları durduran başarılı oyuncu, hücumda da etkili bir günündeydi. Sürekli bindirmeler yaparak Rus temsilcisinin sağ kanadını yıprattı. Hasan Ali maç sonunda turu geçeceklerini ifade etti.