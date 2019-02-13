Hasan Ali, Rus akınlarını kesti – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Hasan Ali, Rus akınlarını kesti

Hasan Ali, Rus akınlarını kesti

'nin sol beki . Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi.

'nin sol beki . Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu savunmada hatasız oynadı. Zenit'in sağ kanattan yaptığı akınları durduran başarılı oyuncu, hücumda da etkili bir günündeydi. Sürekli bindirmeler yaparak Rus temsilcisinin sağ kanadını yıprattı. Hasan Ali maç sonunda turu geçeceklerini ifade etti.

  1. 13.2.2019
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