Harun duvarı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Harun duvarı

Harun duvarı

Tecrübeli eldiven, Mak’ın penaltısını kurtardı. Harun, bu sezon 3. kez rakiplerine “Dur” dedi.

, Zenit karşısında kalede 'i kullandı. 29 yaşındaki kaleci ilk yarıda Rus ekibinin kazandığı penaltıda kalesinde devleşti. Başarılı eldiven, Zak'ın penaltısında köşeyi doğru tahmin etti. Önce eliyle çeldi ardından direkten gelen topu da kontrol etmeyi başardı. Harun Tekin bu sezon 3. kez rakiplerine beyaz noktadan "Dur" dedi. Daha önce maçında Mbaye Diagne'nin penaltısını kurtarmıştı. karşılaşmasında da Hugo Rodallega'ya geçit vermemişti. Penaltıyı kurtardıktan sonra taraftarlar stadı "Harun" tezahüratıyla inletti.

'EYVALLAH KOÇUM'
Gereksiz bir penaltıya neden olan çok üzüldü. Ancak kaleci Harun, Zak'ın penaltısını kurtarınca en çok da tecrübeli futbolcu sevindi. Topal, hemen Harun'a koşarak "Eyvallah koçum" dedi. Mehmet Topal penaltı pozisyonu hariç hatasız oynadı. Hem rakibi durdurdu hem de başarıyla oyunu kurdu. Maç sonunda tribünler ona da tezahürat yaparak moral verdi.

'KIRILMA ANIYDI'
Harun Tekin kurtardığı penaltıda yaşadığı duyguları şöyle anlattı: "Kırılma anıydı. Gol yemeden kazanmayı hedeflemiştik. Penaltıda hislerime güvendim. Ligde kötü gidiyoruz. Avrupa Ligi önümüzde bir şans. Bir avantaj yakaladık. 'da bizi turu getirecek skorla dönmek istiyoruz"

  1. 13.2.2019
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