Fenerbahçe'de Islam Slimani gol orucuna son verdi
Fenerbahçe'nin sezon başı büyük umutlar ile transfer ettiği Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı Islam Slimani, uzun bir aradan sonra Zenit maçında attığı gol ile suskunluğuna son verdi.
Fenerbahçe'nin sezon başından Leicester City'den büyük umutlar ile transfer ettiği Islam Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit St. Petersburg'a attığı gol ile suskunluğuna son verdi.
En son 6 Aralık 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Giresunspor'a karşı gol atan Islam Slimani, tam 6 maç aradan sonra gol orucuna son vererek Zenit St. Peterburg filelerini havalandırdı.
Islam Slimani, Zenit'a karşı attığı bu gol ile Fenerbahçe forması altındaki 5.golünü kaydetti.
- 12.2.2019 21:32
- Güncelleme: 12.2.2019 22:29
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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