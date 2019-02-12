Fenerbahçe'de Islam Slimani gol orucuna son verdi

Fenerbahçe'nin sezon başından Leicester City'den büyük umutlar ile transfer ettiği Islam Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit St. Petersburg'a attığı gol ile suskunluğuna son verdi.

En son 6 Aralık 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Giresunspor'a karşı gol atan Islam Slimani, tam 6 maç aradan sonra gol orucuna son vererek Zenit St. Peterburg filelerini havalandırdı.

Islam Slimani, Zenit'a karşı attığı bu gol ile Fenerbahçe forması altındaki 5.golünü kaydetti.