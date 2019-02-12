Fenerbahçe'de Islam Slimani gol orucuna son verdi
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 'de Islam Slimani gol orucuna son verdi

'de Islam Slimani gol orucuna son verdi

Fenerbahçe'de Islam Slimani gol orucuna son verdi

'nin sezon başı büyük umutlar ile transfer ettiği Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı Islam Slimani, uzun bir aradan sonra Zenit maçında attığı gol ile suskunluğuna son verdi.

'nin sezon başından Leicester City'den büyük umutlar ile transfer ettiği Islam Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, Avrupa Ligi son 32 turunda . Petersburg'a attığı gol ile suskunluğuna son verdi.

En son 6 Aralık 2018'de oynanan maçında Giresunspor'a karşı gol atan Islam Slimani, tam 6 maç aradan sonra gol orucuna son vererek Zenit St. Peterburg filelerini havalandırdı.

Islam Slimani, Zenit'a karşı attığı bu gol ile Fenerbahçe forması altındaki 5.golünü kaydetti.

  1. 12.2.2019 21:32
  2. Güncelleme: 12.2.2019 22:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Islam Slimani gol orucuna son verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN