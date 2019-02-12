Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy NTV'ye açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarından dert yanan Özsoy, MHK'nın yeni başkanını da canlı yayında açıkladı.
12 Şubat 2019 Salı 14:27
Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Borçlanma, ekonomik sıkıntı, başarılarla birlikte daha kolay atlatılabilirdi. Futboldaki başarısızlık, bunu kabul etmek lazım. Bazı şeyleri de etkiliyor tabii. İnşallah bunları atlatacağız.

Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken şeylerden biri.

Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Ben çocuklarımdan da eleştiri alıyorum. Ben de taraftar olsam beni eleştirirdim. Şunu gururla söyleyebilirim. Bizim iki yüzümüz yok, bir yüzümüz var.

Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

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