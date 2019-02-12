Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı! - Fotomaç
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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy NTV'ye açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarından dert yanan Özsoy, MHK'nın yeni başkanını da canlı yayında açıkladı.
Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Borçlanma, ekonomik sıkıntı, başarılarla birlikte daha kolay atlatılabilirdi. Futboldaki başarısızlık, bunu kabul etmek lazım. Bazı şeyleri de etkiliyor tabii. İnşallah bunları atlatacağız.
Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken şeylerden biri.
Ben çocuklarımdan da eleştiri alıyorum. Ben de taraftar olsam beni eleştirirdim. Şunu gururla söyleyebilirim. Bizim iki yüzümüz yok, bir yüzümüz var.
Fenerbahçeli bıkkın, Fenerbahçeli yorgun... Bir ateşe, bir sinyale bakıyorlar patlamak için.